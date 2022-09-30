АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 сентября.

АСТАНА

В 10:00 начнется очередная сессия маслихата города Астаны седьмого созыва.

В 15:00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О разъяснении норм, предусмотренных законопроектом о профессиональных квалификациях». Спикеры: вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев, директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, и.о. заместителя председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Бану Нарбекова, управляющий директор - директор департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов.

















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