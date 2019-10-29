Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 октября.

В 9.00 в главном корпусе ЕНУ имени Л.Н.Гумилева обсуждение «Новое социальное измерение в миссии высшего образования».

В 9.30 в здании МИД РК состоится круглый стол на тему «Перспективы развития уголовной политики противодействия экстремистской деятельности и терроризму в Республике Казахстан».

В 9.30 в Конгресс-Центре Астана пройдет первый инвестиционный форум «ГЧП и ESG факторы инвестирования».

В 10.00 в отеле «Rixos President Astana» состоится форум ТПП Франция - Казахстан на тему «Стратегия Казахстана в сфере утилизации отходов».

В 10.00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в бизнес-центре «Нурсая» пройдет круглый стол «Ограничение потребления табака и алкогольных продуктов».

В 11.00 АО «НК «КТЖ» проведёт брифинг на тему «Искоренение бытовой коррупции при трудоустройстве в КТЖ».

В 11.00 в пресс-центре Правительства РК состоится пресс-конференция по вопросам отмены адресной справки.

В 13.30 в The Ritz-Carlton пройдет антикоррупционный практический форум.

В 15.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по финансам и бюджету по з/п: «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15.04.1994 года».

В 19.00 в концертном зале «Астана» ансамбль народной музыки «Сарыарка», ансамбль народного танца «Шалкыма» и ансамбль эстрадного танца «Әлем» Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана представят музыкально-театрализованную постановку «Сақ патшайымы Зарина».

АЛМАТЫ

В 11.00 в Алматы Менеджмент Университет в рамках программы «Рухани Жаңғыру» состоится семинар-практикум «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке: оптимизация использования переводной литературы в обучении основным и элективным дисциплинам, а также в специальных курсах».

В 13.00 в кинотеатре Kinopark 16 в ТРЦ Forum Almaty состоится премьера социально ориентированного художественного фильма «Девушка и море». Сорежиссерами фильма, снятого киностудией «Казахфильм» при участии видеостудии «Новый мир» АРДИ по заказу Министерства культуры и спорта РК, выступили Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков.

В 15.00 киностудию «Казахфильм» им.Ш.Айманова посетят директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев и генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

В 16.00 в Государственном музее искусств им. А. Кастеева состоится торжественное открытие Третьей ежегодной международной выставки авторской интерьерной куклы «Вместе навсегда», посвященной году театра и 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Организаторы выставки - Генеральное консульство России в Алматы, представительство Россотрудничества в Республике Казахстан, Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева, сообщество кукольников Казахстана «Центр Вселенной Кукол».

В 19.00 в Государственном музее искусств им. А. Кастеева состоится открытие выставки современной фотографии «Изображение / Представление», организованной Гёте-Институтом Казахстан и Институтом зарубежных связей (ifa) в сотрудничестве с Государственным музеем искусств РК им. А. Кастеева.

В 10.00 с участием начальника Департамента полиции г. Шымкента полковника полиции Ералы Жумаханбетова в «Информационно-коммуникационном» центре Управления внутренней политики и по делам религий планируется проведение пресс-брифинга «О принимаемых мерах по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городе». Место проведения: проспект Нур-Султана 10, здание акимата города Шымкент, 16 этаж.