Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября.

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, развитие обрабатывающей промышленности.

В 11.00 в КГУ «Специальная школа № 2 г. Нур-Султан» состоится официальный запуск системы автономной дезинфекции и контроля безопасности.

В 11.00 онлайн лекторий №35: «Новые этапы вакцинации: почему важно прививаться взрослым и детям?». Приглашенный спикер: Рафаиль Копбосынович Кипшакбаев, к.м.н, доцент кафедры «Эпидемиологии, доказательной медицины и биостатистики» КМУ «Высшая школа общественного здравоохранения». Подключиться к конференции ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/84398880481?pwd=bHdreTdNNzQrdGJwbzVaeUZMVGt3Zz09. Идентификатор конференции: 843 9888 0481.

В 11.00 перед Дворцом школьников им аль-Фараби Государственный секретарь РК К.Кушербаев откроет памятник Әбу Насыр әл-Фараби.

В 11.00 РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет Султан» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в Национальном центре рукописей и редких книг города Нур-Султан организует тематическую передвижную выставку на тему «Письменное наследие Великой степи».

В 11.00 в Художественной галерее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. А. Бокейхана, 1а) состоится церемония открытия персональной выставки Заслуженного деятеля Казахстана, члена Союза художников РК Нуржана Карымсакова «Сын Великой степи».

В 14.30 в Astana Marriot Hotel состоится форум работодателей и выпускников программы «Болашак». Спикерами выступят крупнейшие работодатели Казахстана, готовые поделиться своим практическим опытом. Представители известнейших отечественных и международных организаций встретятся для обсуждения последних трендов, перспектив развития рынка труда и расскажут о роли выпускников программы «Болашак» в развитие различных отраслей.

В 16.00 в малом зале Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаевав в преддверии 30-летнего юбилея независимости страны состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса «Государственный язык и СМИ».

В 16.00 в Национальном музее РК состоится открытие выставки молодых художников «Процветание искусства – будущее страны», посвященной Дню Первого Президента Республики Казахстан и 30-летию Независимости страны.