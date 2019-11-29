Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 в воинской части 0112 Служба государственной охраны Республики Казахстан впервые проводит ритуал принятия Военной присяги нового пополнения в столице.

В 11.00 в Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан состоится брифинг «О соблюдении правил безопасности в праздничные дни и принимаемых мерах органами гражданской защиты в зимний период».

В 13.00 в Международной школе «Мирас» г. Нур-Султан состоится праздничное мероприятие, посвященное 20-летию школы.

В 18.00 в ЦКЗ «Казахстан»торжественная церемония награждения победителей Национальной Спортивной Премии «Altyn Samǵaý-2019» Национального Олимпийского Комитета Казахстана.