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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая

29 Мая 2020 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая.

В 15.00 Национальный музей РК в рамках Международного Дня Музеев запускает новый проект в формате Art talk, целью которого является обсуждение актуальных проблем и вопросов современного искусства. Трансляция пройдет на официальной странице Национального музея РК в Facebook (@ulttyqmuzei) и в ZOOM.


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Ключевые слова: Культура, Общество,
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