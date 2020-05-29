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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая
29 Мая 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая.
В 15.00 Национальный музей РК в рамках Международного Дня Музеев запускает новый проект в формате Art talk, целью которого является обсуждение актуальных проблем и вопросов современного искусства. Трансляция пройдет на официальной странице Национального музея РК в Facebook (@ulttyqmuzei) и в ZOOM.
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