АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 марта.

В 9:40в отеле «Rixos President Astana» пройдет встреча столичных предпринимателей с акимом Астаны Женисом Касымбеком. Участие во встрече примет Председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов.

В 10:00в Агентстве по делам государственной службы состоится выездное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК.

В 11:00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн брифинг на тему «Об организации приема детей в 1 класс».

Спикер: Маржан Каирбаева - заместитель руководителя Управления образования города Астаны. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 11:00в«Park Inn by Radisson Astana» Общественный совет по развитию такси проведет встречу представителей таксомоторного бизнеса республики Казахстан. Участники встречи обсудят проблемы и возможности служб заказа такси в Казахстане, их тарифы и комиссии.

В 11:00 состоится пресс-брифинг компании Samruk-Kazyna Construction, посвященный завершению приема заявок по закупу комплексных работ по проектированию и строительству «под ключ» в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа».

В 12:00в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК пройдет пресс-конференция. Тема: «Профилактика финансовых пирамид: финансовая безопасность и грамотность подрастающего поколения».

Спикеры: заместитель руководителя Управления АФМ РК Андрей Владимирович Давыдов; руководитель Управления АФМ РК Омирсерик Сайлаубаевич Тажмаганбетов; официальный представитель АФМ РК Алибек Сагидоллаулы Абдилов.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 12:10 вНПП «Атамекен» пройдет пресс-брифинг по итогам круглого стола: Как защитить интересы отечественных производителей в рамках разработки правительственной программы «Сделано в Казахстане».

В 17:00в департаменте полиции Астаны состоится торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений общественных помощников полиции.