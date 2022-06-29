29 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 июня.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан.

В 11:00 созывается очередная сессия седьмого созыва маслихата города Нур-Султана.

В 11:00 в управлении полиции района «Есиль» брифинг на тему «В рамках Программы ДП по защите имущества на 2021-2023 годы, выработка комплексных мер по профилактике, предупреждению и повышению раскрываемости краж и защиты имущества граждан».

В 11:00 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О социально-экономическом развитии Мангистауской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

В 16:00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.