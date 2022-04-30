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    20:00, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 апреля.

    НУР-СУЛТАН

    В 9:00 в преддверии 30-летия образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дня защитника Отечества состоится массовый забег «Отан. Армия. Жас сарбаз». Трехкилометровый забег состоится по маршруту от монумента «Отан Ана» к монументу «Байтерек» по пр. Тәуелсіздік – ул. Момышулы – ул. Сарайшык – ул. Туркестан – ул. Достык.

    В 10:00 представители Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана в рамках республиканской акции «Birge-taza Qazaqstan» выйдут на общегородской субботник в парке «Жеруйык-2» (Юго-Восток, правая сторона) и высадят саженцы.

    В 11:00 в Паралимпийском тренировочном центре (переулок Акшокы 2) открытый казахстанский турнир по инклюзивному черлидингу.

    В 11:00 в Президентской клинике(БМЦ УДП РК) пройдет форум, на котором пациенты с болезнью Паркинсона будут делиться успешными кейсами борьбы с болезнью.

    В 12:00 воинскую часть № 5573 Национальной гвардии РК посетят представители отраслевого профсоюза «Қызмет» совместно с представителями филиала отраслевого профсоюза по городу Нур-Султану.



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