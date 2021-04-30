НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 апреля.

В 11.00 состоится отчетная встреча перед населением министра здравоохранения Республики Казахстан Цой А.В. На отчетной встрече министр расскажет об итогах деятельности Министерства за 2020 год и о дальнейших планах, а также ответит на вопросы населения, поступившие в адрес ведомства. Прямая трансляция отчетной встречи состоится на официальном интернет-ресурсе Министерства https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru .

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Обеспечение вещевым имуществом и организация питания в вооруженных силах. Спикеры: заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов, начальник вещевого управления МО РК Асет Оразалин, начальник продовольственного управления МО РК Кайнар Сманов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 состоится заседание Комиссии по вопросам доступа к информации под председательством Министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой в онлайн-формате. На заседании планируется обсуждение Проекта ежегодного отчета Главе государства о состоянии сферы доступа к информации. Трансляция заседания пройдёт на официальной странице Министерства информации и общественного развития в Facebook https://www.facebook.com/aqparatqogam/.

В 15.00 в Национальной Академической Библиотеке РК рамках реализации требований «Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы ТОО «Центр изучения религий» планирует проведение обучающего семинара (повышение квалификации) для членов информационно-разъяснительной группы по вопросам религии на тему: «Актуальность и эффективность проведения информационно - разъяснительной работы по недопущению распространения деструктивной идеологии» с участием экспертов в области религии, социальных и гуманитарных наук под председательством заместителя акима г. Нур-Султан, руководителя аппарата антитеррористической комиссии Б.М. Макена.

В 16.00 в Национальном музее РК состоится торжественное открытие выставки «Өмір өрнек» деятеля культуры Республики Казахстан, члена Союза художников Казахстана и России, члена Академии искусств Казахстана и России, доцента факультета «Изобразительного искусства и дизайна» Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова, лауреата Международного фестиваля «Шабыт», UNESCO Камилы Жапаловой, приуроченного к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 16.00 в Доме дружбы в онлайн-формате состоится телемост Ассамблеи народа Казахстана, посвященный Празднику единства народа Казахстана. Участники из регионов будут подключены в режиме онлайн с помощью конференц-платформы ZOOM.

В 17.00 состоится пресс-конференция для СМИ, посвященная открытию лаборатории свободного творчества «QALLEKI» Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева.