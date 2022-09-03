НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. На сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте. Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале Қазақстан Үкіметі.









Фото: thumbs.dreamstime.com



