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    21:00, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. На сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте. Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале Қазақстан Үкіметі.




    Фото: thumbs.dreamstime.com



    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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