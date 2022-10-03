АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября.

АСТАНА

В 10:00 в здании МФЦА пресс-брифинг по Международной неделе инвесторов, организуемой Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. «Рассмотрение обращений в полицию с помощью новых технологий. Мобильное приложение 102».

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