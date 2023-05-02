АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 мая .

АСТАНА

В 9:00состоится бизнес-форум Казахстана и Таджикистана с участием заместителя Премьер-Министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя Премьер-Министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода.

Адрес: улица Сауран, 44, здание Конгресс-центра.

В 9:30 Тюркская Академия совместно с Международным фондом Тюркской культуры и наследия планирует провести международную конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Адрес: улица Достық, 11 Национальная академическая библиотека РК.

В 10 :00состоится пленарное заседание Мажилиса РК.

В 10:30в кинотеатре Кинопарк в торгово-развлекательном центра «Keruen city» (Коргалжын 1) при поддержке акимата Астаны, сети кинотеатров «Кинопарк» городской филиал РОО детско-юношеское военно-патриотическое движение Жас Сарбаз планирует провести показ мультфильма воспитанникам детского дома, расположенного в Астане.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности Elorda Eco System».

Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

В 13.00в публичной библиотеке (Public Library) Maqsut Narikbayev University состоится презентация недавно вышедшей монографической работы Teaching Professor Maqsut Narikbayev University, председателя Специализированного межрайонного экономического суда Астаны – Жетибаева Жандоса Копжасаровича «Электронные сделки и электронные доказательства».

Адрес: Коргалжинское шоссе, 8, MNU (КАЗГЮУ), Public Library, 2 этаж.

В 15:00 состоится официальный визит президента ФИФА Джанни Инфантино в Казахстан.

Адрес: проспект Б. Момышулы 5А, вход со стороны Дворца школьников.

В 15:00 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О подготовке к вегетационному периоду 2023 года».

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В 16:00в прямом эфире на странице в сети Instagram пройдет прямой эфир на тему: «Какие ошибки допускаются гражданами при подаче на банкротство физических лиц».

АЛМАТЫ

В 15:00в библиотеке КазНУ имени аль-Фараби состоится научно-познавательный семинар «Наследие знаменитых тюркологов: профессор И.Г. Добродомов».

Адрес: Библиотека имени аль-Фараби, 4 этаж, 409 аудитория.