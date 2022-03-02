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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта
2 Марта 2022 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 марта.
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НУР-СУЛТАН
В 10:00 на сайте www.parlam.kz начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 11:00 кросс-медийная платформа «Men mediakz» проводит пресс-конференцию «Казактелеком, Кар-Тел и других ждет передел рынка».
В 15:00 в университете КАЗГЮУ - круглый стол приуроченный к Международному женскому дню «Женское лидерство как основа благополучного государства».
В 19:00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» в честь 100-летия Розы Баглановой в столице состоится концерт «АРНАУ».
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