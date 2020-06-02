Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 июня.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 пройдет пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 10:30 состоится брифинг по вопросам приема документов в первый класс с участием председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майры Мелдебековой, а также директора департамента цифровой трансформации образования МОН РК Каната Кенбая.
Брифинг будет транслироваться в режиме онлайн на официальной странице Министерства образования и науки РК в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/edugovrk.
В 11:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится отчетная встреча министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова перед населением.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
АЛМАТЫ
В 15:00 Общественный совет города Алматы проводит онлайн-слушание по презентации и обсуждению концепции Центра современной культуры «Целинный».
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