Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 июня.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 пройдет пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:30 состоится брифинг по вопросам приема документов в первый класс с участием председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майры Мелдебековой, а также директора департамента цифровой трансформации образования МОН РК Каната Кенбая.

Брифинг будет транслироваться в режиме онлайн на официальной странице Министерства образования и науки РК в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/edugovrk.

В 11:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится отчетная встреча министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова перед населением.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.





АЛМАТЫ

В 15:00 Общественный совет города Алматы проводит онлайн-слушание по презентации и обсуждению концепции Центра современной культуры «Целинный».