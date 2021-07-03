НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 июля.

НУР-СУЛТАН

В 10.30 на пересечении улиц Абылай хана и Куйши Дина состоится открытие памятника композитору Дине Нурпеисовой.

В 11.30 возле СК «Казахстан» состоится открытие памятника Канышу Сатпаеву.

В 11.50 по адресу ул. Тауелсиздик, 21/6, ЖК «Семья» (внутри двора) департаментом по ЧС города совместно со строительной компанией «BI Group» планируется проведение масштабной акции «Безопасность в каждый дом!».

В 12.00 в лесном массиве возле села Ерназар, Аккольского района, Акмолинской области в рамках «30-летия Независимости Казахстана», скауты Великой Степи проводят открытие-презентацию «SCOUT GLAMP». Программа Открытия будет включать в себя: презентацию Глэмпинга, демонстрацию программ активного отдыха, развлекательных и образовательных скаутских методик, инфраструктуры, а также обсуждение продвижения подобных форматов внутреннего туризма. В мероприятии примут участие: депутаты Мажилиса Парламента РК, руководство Акмолинской области, руководство стратегического партнера, представители НПП «Атамекен» и турбизнеса.

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проведении республиканского турнира на Кубок Елбасы по видам байги».

Спикер: президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан.

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