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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля

2 Февраля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля.

АСТАНА

В 11:00 в «Службе коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Профилактика опухолей».

В 11:00 в конференц зале Международного технопарка Astana Hub партия зеленых «Байтақ» на предвыборном съезде объявит партийный список кандидатов в Мажилис.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Аварийно-спасательные работы в зимний период». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16:00 на улице Жансугурова пройдут локально-рейдовые отработки по Алматинскому району в ходе ОПМ «Общественная безопасность».


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