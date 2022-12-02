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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря

2 Декабря 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря.

АСТАНА

В 9:00 в Binom school им. Ы. Алтынсарина пройдет гранд-турнир по дебатам «EL UMITI CUP», в котором примут участие 56 фракций из всех регионов страны.

В 11:00 в Доме дружбы состоится мастер-класс «Текемет киіз басу», организованный Советом матерей при АНК города Астаны.

В 11:00 пресс-конференция в Назарбаев Университете.

В 14:00 в концертном зале «Назарбаев Центра» пройдет молодежный Digital Fest STARTUPHANA, направленный на развитие казахского IT-контента.

В 15:45 в театре «Астана Балет» состоится пресс-конференция, посвященная премьере балета «Снежная Королева» хореографа Георгия Ковтуна.


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