Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 декабря.

В 9.30 в отеле «Рэдиссон» продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО), Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) и Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан проведут конференцию «Остановим засоление – увеличим продуктивность почв».

В 11.00 Астанинский филиал АО «Казпочта» «Астанинский почтамт» проводит торжественное мероприятие – «День подписчика».

В 11.00 в зале заседаний Службы центральных коммуникаций при Президенте РК под председательством Игоря Рогова состоится заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства образования и науки РК по обеспечению конституционных прав граждан и иных лиц на получение образования и высокого качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования.

В 11.00 Общественный Совет города Нур-Султан в зале заседаний городского маслихата проводит общественное слушание по вопросу: «О проекте бюджета города Нур-Султан на 2022-2024 годы».

В 11.00 в Военно-историческом музее Республики Казахстан состоится торжественное открытие международного выставочного проекта «За нами Москва!», приуроченного к 80-летию исторической Битвы за Москву.

В 11.00 в Национальном музее РК состоится торжественное открытие научного зала известного казахстанского археолога, доктора исторических наук, профессора Кемаля Акишевича Акишева, посвященное 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии г. Нур-Султан в рамках Послания Главы государства». Спикер: Аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 15.00 на велотреке «Сарыарка» официальная торжественная презентация велокоманды «Astana Qazaqstan Team», посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 15.00 в Библиотеке Елбасы (ул. А.Бокейхана, 1А) состоится церемония награждения победителей республиканских конкурсов научных статей среди магистрантов и докторантов «Казахстан в глобальном мире: пути повышения национальной конкурентоспособности» и научно-исследовательских проектов среди школьников «Независимый Казахстан и Елбасы».

В 16.00 в Музее Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы состоится презентация итогов телепроекта Ассамблеи народа Казахстана «Дорогой мира и согласия», посвященного 30-летию Независимости РК, и церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса «Шаңырақ» в области журналистики.

АЛМАТЫ

В 11.00 в онлайн-формате на платформе Zoom состоится пресс-конференция, посвящённая Международному дню защиты детей, отмечаемому 19 ноября, и предстоящему 3 декабря Международному дню инвалидов. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин представит отчёт по основным направлениям своей работы.

В 11.00 состоится открытие Первого фестиваля разработчиков игр «SU Game Jam 2021».

В 15.30 в Доме Дружбы Международная Тюркская академия проводит международную научно-практическую конференцию «Қазақ-қырғыз – Алаштан». Мероприятие приурочено к 175-летию со дня рождения великого поэта Жамбыла Жабаева, общей гордости тюркского мира, внесшего вклад в укрепление казахстанско-кыргызского братства, а также 120-летию со дня рождения выдающихся личностей кыргызского народа, деятелей Алаша - Жусупа Абдрахманова и Касыма Тыныстанова.