Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа
2 Августа 2022 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа.

В 12:10 пройдет пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об исполнении поручений Главы государства в энергетической сфере Республики Казахстан». Спикер: министр энергетики РК Акчулаков Болат Уралович.

Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15:00 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК в рамках разрабатываемого проекта нового Водного кодекса планирует проведение общественных обсуждений анализа регуляторного воздействия по введению государственного надзора в области охраны и использования водного фонда.

Место проведения: БЦ Алтын орда, 13 этаж, актовый зал.





Фото: depositphotos.com


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июля
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля
Читайте также
Узбекистан в июне посетило больше всего туристов из Казахстана - обзор казахоязычных СМИ за рубежом
МИА «Казинформ» и «Саудовское информационное агентство» будут обмениваться новостным контентом
Гендиректором «Седьмого канала» назначена Ания Байоразова
Статью о Казахстане включили в шортлист премии «Silk Road Global News Awards»
Создать единый центральноазиатский телеканал предлагает Кыргызстан
Общее СМИ может появиться у стран Центральной Азии
Израильский министр назвал «глупым» репортаж израильского журналиста из Мекки
Казахстанские телеканалы временно прекратят ретрансляцию 20 июля
Популярное
1 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
2 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
3 Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района
4 Работу акимата Кокшетау и департамента по ЧС раскритиковал аким Акмолинской области
5 Район переименуют в Карагандинской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив