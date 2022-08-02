2 Августа 2022 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 августа.

В 12:10 пройдет пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об исполнении поручений Главы государства в энергетической сфере Республики Казахстан». Спикер: министр энергетики РК Акчулаков Болат Уралович.

Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15:00 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК в рамках разрабатываемого проекта нового Водного кодекса планирует проведение общественных обсуждений анализа регуляторного воздействия по введению государственного надзора в области охраны и использования водного фонда.

Место проведения: БЦ Алтын орда, 13 этаж, актовый зал.













Фото: depositphotos.com



