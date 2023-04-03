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    20:45, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 апреля

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 апреля.

    В 10:00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет республиканская научно-практическая конференция «Батырдың биік тұлғасы: тарихы, зерттелуі, ақиқаты».

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД. Тема брифинга: «О принимаемых мерах по борьбе с торговлей людьми».

    Спикер: Нурмагамбетов Канат Базарбаевич – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

    В 11:00 состоится пресс-брифинг компании «Samruk-Kazyna Construction», посвященный завершению приема заявок по закупу комплексных работ по проектированию и строительству «под ключ» в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа».


    Теги:
    СМИ Астана Анонс Казинформа
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