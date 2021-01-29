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    20:00, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 января.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:00 состоится заседание коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам 2020 года.

    Ссылка на онлайн-трансляцию: youtube.com/c/АнтикоррупционнаяслужбаРК/featured, https://www.facebook.com/anticorruption.kz.

    В 10:00 пройдет расширенное заседание коллегии Министерства информации и общественного развития РК.

    В 10:00 Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Институтом законодательства и правовой информации Республики Казахстан планируется проведение международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию академика НАН РК, заслуженного деятеля науки, доктора юридических наук, профессора С.З. Зиманова на тему: «Академик С.З. Зиманов: өнегелі өмірі және ғылыми жетістіктері». Для подключения к конференции необходимо перейти по ссылке: https://zoom.us/j/97827800523?pwd=Tzd6T3p3dEZmazZBKzlKWmcwL3YzUT09.

    В 11.00 Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева проведет онлайн-конференцию, посвященную обсуждению итогов прошедших выборов в Мажилис, а также дальнейших перспектив развития партийного поля Казахстана. Обсуждение будет проходить на платформе Zoom.

    В 19:30 в театре «Астана Балет» состоится показ балета «Щелкунчик» при участии артистов Мариинского театра Оксаны Скорик и Евгения Коновалова.


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