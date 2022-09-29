АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 сентября.

АСТАНА

В 10:00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 в отеле Hilton Astana стартует Международная зерновая конференция «EURASIAN AGRICOM: Eurasian Agricommodities Trade & Logistics».

В 10:00 в здании Генеральной прокуратуры состоится встреча прокуроров с бизнес-сообществом. В мероприятии примут участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководители центральных госорганов, Национальной палаты «Атамекен» и бизнес-сообщество.

В 13:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О вопросах регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг». Спикеры: заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева; начальник управления актуарных расчетов департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Саги Ажибек; начальник управления надзора и инспектирования департамента рынка ценных бумаг АРРФР Ержан Жумаканов.

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется фотовыставка «Гёбекли-Тепе: отправная точка истории».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по реализации поручений Главы государства в Послании». Спикер: вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.