НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 октября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Сенате состоится круглый стол «Совершенствование законодательной базы государственной системы технического регулирования и стандартизации: проблемы и перспективы». Круглый стол будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.

В 10:00 Республиканская конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении и противодействия террористическим угрозам. Место проведения: Wyndham Garden Astana

В 10:00 в Евразийском национальном университете состоится XVIII международный Евразийский научный форум «30 лет Независимости Республики Казахстан: исторический курс, вехи развития и перспективы». Форум соберет ученых Казахстана, Венгрии, Италии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

В 10:30 в новом здании Международной тюркской академии Государственный секретарь РК К. Кушербаев представит книгу академика, антрополога Оразака Смагулова «Антропологические очерки о казахах и их предках».

В 11:00 пройдет презентация Первого открытого конкурса молодых дизайнеров Global Nomads Fashion Awards в отеле HILTON ASTANA.

В 11:00 на платформе Zoom Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, Программный офис ОБСЕ в Душанбе, Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане и Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане проведут региональную конференцию по защите прав человека в Центральной Азии во время пандемии COVID-19.

В 11:00 в управлении полиции района Есиль состоится брифинг «О приводимой акции по выявлению лиц с неурегулированным статусом и без документов удостоверяющих их личность».

В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 комитетом Мажилиса по судебно-правовой реформе проводится круглый стол «Правовой статус и гарантии независимости Уполномоченного по правам человека». Заседание будет транслироваться в онлайн режиме на сайтe www.parlam.kz.

В 16:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: Итоги деятельности АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» за 9 месяцев текущего года. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19:30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» Казахский государственный симфонический оркестр представит концерт «Бетховен плюс Бетховен».