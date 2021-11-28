Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в столичном Доме дружбы состоится международная конференция «30 лет независимости: мир, согласие, нация единого будущего», организованная Ассамблеей народа Казахстана.

В 11:00 в Библиотеке Елбасы (ул. А.Бокейхана,1А) начнется торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного творческого конкурса «Сокровенные струны души …» / «Көңілдің асыл пернесі …», посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции пройдет брифинг МВД РК «Участковый инспектор полиции - основная фигура профилактики правонарушений».

В 19:00 - онлайн-мероприятие «ҚАЗАҚСТАН, СЕН МЕНІҢ ЖҮРЕГІМДЕСІҢ!» посвященный 30-летию Независимости Казахстана. Мероприятие пройдет в онлайн формате на платформе ZOOM.