Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 ноября.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 в столичном Доме дружбы состоится международная конференция «30 лет независимости: мир, согласие, нация единого будущего», организованная Ассамблеей народа Казахстана.
В 11:00 в Библиотеке Елбасы (ул. А.Бокейхана,1А) начнется торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного творческого конкурса «Сокровенные струны души …» / «Көңілдің асыл пернесі …», посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан.
В 11:00 в формате онлайн-трансляции пройдет брифинг МВД РК «Участковый инспектор полиции - основная фигура профилактики правонарушений».
В 19:00 - онлайн-мероприятие «ҚАЗАҚСТАН, СЕН МЕНІҢ ЖҮРЕГІМДЕСІҢ!» посвященный 30-летию Независимости Казахстана. Мероприятие пройдет в онлайн формате на платформе ZOOM.
- КСК и ОСИ будут штрафовать за несвоевременную уборку снега в Нур-Султане
- 155 спортсменов выступили на международном турнире по лёгкой атлетике в Нур-Султане
- Свыше двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Нур-Султане
- «Мамин платок» обнимает весь мир
- «Барыс» объявил состав на матч с «Витязем»
- 18 тысяч грузовиков снега вывезли из Нур-Султана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана