Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 мая.

В 9.00 на площадке «ANTIKOR ORTALYǴY» в рамках проекта «ANTIKOR. LIVE» депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Мурат Бактиярулы и первый заместитель руководителя департамента Жазира Жылкышиева проведут онлайн-диалог на тему «Формирование антикоррупционной культуры в обществе, воспитание добропорядочности и честности» Интересующие вас вопросы Вы можете задать в прямом эфире в комментариях. Facebook: https://www.facebook.com/astana.adaldyq.alany

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В 10.00 в Доме дружбы города Нур-Султана пройдет Международная online-конференция «Казахстан: политика исторической памяти» в рамках ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО», посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Для онлайн-подключения: https://www.facebook.com/assemblykaz/





В 11.00 ко Дню защиты детей Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан проводит благотворительную акцию. В рамках акции детям столичных этнокультурных объединений, из малообеспеченных семей и детям с особенностями развития будет доставлена специальная праздничная корзина.





В 11.00 Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с акиматом Акмолинской области и Кокшетауским государственным университетом им. Ш.Уалиханова проведут Международную научно-практическую онлайн-конференцию «Н.А. Назарбаев и международные инициативы Казахстана: практика и приоритеты». https://youtu.be/YcXSVVL9U3Q





В 14.30 откроется первая дискуссионная площадка «Доступность образования в Казахстане: де-юре и де-факто» на онлайн-платформе ZOOM. В конференцию можно войти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/9851468480

В 15.00 в Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК состоится круглый стол в режиме online на тему «Презентация глобальных и национальных результатов исследования HBSC». Трансляция будет осуществляться в приложении ZOOM. Ccылка для входа в конференцию: https://unicef.zoom.us/j/94461474864