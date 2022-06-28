28 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 июня.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в The St. Regis Astana состоится международная конференция «Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы», приуроченная к предстоящей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В 10:00 состоитсяпленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в «Назарбаев Центре-2»Фонд развития государственного языка проводит медиа-тренинг «Көркем SOYLE», посвященный профессиональному празднику журналистов Казахстана.

В 11:00 в Astana Hub пройдет брифинг, посвященный теме «Цифровая трансформация для укрепления взаимодействия государства и граждан в Казахстане». Мероприятие проводится в рамках проекта «Ваш голос имеет значение. Гражданское участие в принятии решений посредством технологий» в сотрудничестве с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В 12:00 на площадке РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится экспертный круглый стол на тему «Особенности перехода на новые формы управления многоквартирными жилыми домами».

В 15:00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

В 16:00 состоится круглый стол «Народной партии Казахстана» на тему «Особенности правового регулирования деятельности адвокатов и юридических консультантов и их роль в системе оказания юридической помощи: реалии и перспективы».