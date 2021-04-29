НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте Палаты https://www.parlam.kz/ .

В 11.00 брифинг посвященный открытию выставки «ПРИТЯЖЕНИЕ» Абылай Мурашбекова. Проект осуществляется в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру». Место проведения: Дворец Мира и Согласия, Тауельсиздик 57, 6 этаж.

В 11.00 в Национальной академической библиотеке состоится презентация книги известного кинокритика, выдающегося ученого, профессора, основоположника профессионального кинематографа Казахстана Ногербек Бауржана Рамазанулы «Кинотанушы Бауржан Нөгербек» о его жизни и творчестве.