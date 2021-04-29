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    20:50, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 апреля.

    В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте Палаты https://www.parlam.kz/ .

    В 11.00 брифинг посвященный открытию выставки «ПРИТЯЖЕНИЕ» Абылай Мурашбекова. Проект осуществляется в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру». Место проведения: Дворец Мира и Согласия, Тауельсиздик 57, 6 этаж.

    В 11.00 в Национальной академической библиотеке состоится презентация книги известного кинокритика, выдающегося ученого, профессора, основоположника профессионального кинематографа Казахстана Ногербек Бауржана Рамазанулы «Кинотанушы Бауржан Нөгербек» о его жизни и творчестве.


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