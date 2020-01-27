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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 января

27 Января 2020 21:23
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 января.

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В 09.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

В 10.00 в Сенате состоится круглый стол на тему «Вовлечение физических лиц во всеобщее декларирование: фактическое состояние и перспективы».

В 11.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности по з/п: «О ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму», «О ратификации Протокола о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женева, 17 июня 1925 года)».

В 11.00 на площадке ФНБ «Самрук-Қазына» состоится брифинг руководства акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» по итогам эксплуатационной деятельности Общества за 2019 год. В ходе встречи будут озвучены основные производственные показатели, результаты Программы трансформации и цифровизации и задачи на предстоящий год.

В 15.00 в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева состоится торжественное мероприятие «ENU Volunteers» в рамках празднования Года волонтера.

АЛМАТЫ

В 10.00 в коворкинг Level 8 состоится презентация первого интернет-магазина ценных бумаг Freedom24.kz. Проект нацелен изменить работу фондового рынка в стране. Это интернет-магазин акций, в котором казахстанцы могут покупать ценные бумаги известных компаний, не выходя из дома, в режиме 24/7.

В 11.00 в пресс-центре акимата города Алматы состоится пресс-конференция с участием руководителя Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы А. Молдагасимовой.

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция АО «Страховая компания Коммеск-Өмір». Тема пресс-конференции: «Страховой рынок РК-2020: точки роста, приоритеты и ориентиры».

В 12.00 в КазНМУ им. Асфендиярова состоится пресс-конференция с участием известных врачей, эпидемиологов, и других экспертов, посвященная вопросам вакцинации населения и поправкам в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Специалисты расскажут о возможных последствиях отказа от вакцинации, развеют популярные мифы о вреде прививок и ответят на интересующие журналистов вопросы.


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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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