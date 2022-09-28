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    20:00, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 сентября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 сентября.

    АСТАНА

    В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 10:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О вопросах развития сферы туризма». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

    В 11:00 в Библиотеке Первого Президента РК состоится Международный форум «Қазақ елі: концептуальные основы развития и адаптация в глобальном мире», посвященный 30-летию Первого Всемирного курултая казахов.

    В 14:00 в МВЦ «EXPO» пройдет Международный технологический форум Digital Bridge «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «Об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


    Теги:
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