АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 сентября.

АСТАНА

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О вопросах развития сферы туризма». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 11:00 в Библиотеке Первого Президента РК состоится Международный форум «Қазақ елі: концептуальные основы развития и адаптация в глобальном мире», посвященный 30-летию Первого Всемирного курултая казахов.

В 14:00 в МВЦ «EXPO» пройдет Международный технологический форум Digital Bridge «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «Об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.