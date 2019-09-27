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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 сентября

27 Сентября 2019 19:56
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 сентября.

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НУР-СУЛТАН

В 9:00 возле торгового центра «Хан шатыр» с участием сельхозтоваропроизводителей Восточно-Казахстанской области будет проведена расширенная сельскохозяйственная ярмарка.

В 9:30 во Дворце школьников состоится гала-концерт X Республиканского фестиваля немецкой культуры «WIR SIND ZUSAMMEN-2019».

В 12:00 в Доме дружбы в рамках реализации проекта АНК «Қазақтану» проводится конкурс на знание казахских традиций и обычаев среди представителей этнокультурных объединений столицы «Қазақтың ұлттық мұрасы».

В 18:00 на сцене Камерного зала ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится творческий вечер лауреата международных конкурсов, скрипачки, солистки Государственного трио «Forte Trio» ГКО «Қазақконцерт» Динары Базарбаевой-Сахаман.

АЛМАТЫ

В 11:00 за кинотеатром «Сары-Арка» состоится митинг, посвященный правам женщин. Девушки планируют говорить о проблемах дискриминации, неравенства и насилия над женщинами.

В 12:30 в «Алматы Арена» состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю Coke'N'Music. Спикеры: Rauf&Faik (одно из их видео набрало 186 млн просмотров на Уoutube, их песни выходят в топ прослушиваний Вконтакте).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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