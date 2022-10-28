АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 октября.

В 9:30 в отеле Sheraton Astana состоится круглый стол Центра «TALAP» на тему: «Поствыборное окно возможностей для реформ в Казахстане».

В 10:00 в Конгресс-центре состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В 11:00 во Дворце мира и согласия состоится конференция, посвященная празднованию Дня работников системы социальной защиты. В ходе мероприятия министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова наградит лучших социальных работников Казахстана за вклад в развитие системы социальной защиты населения.

В 14:00 в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоится международная научно-практическая конференция на тему: «Устойчивое развитие Республики Казахстан в условиях перехода к «зеленой экономике»: применение опыта стран Европейского Союза».

В 15:00 в ЦКЗ «QAZAQSTAN» в рамках Дней культуры Кыргызской Республики в Казахстане пройдет мероприятие в честь эпоса «Манас».

В 16:00 в Astana Hubпройдетторжественное открытие StartUp Academy TikTok. В рамках мероприятия пройдет брифинг с руководством TikTok и Astana Hub, торжественная церемония открытия, а также обзор кейсов местных стартапов в TikTok. В открытии примут участие представители стартап-сообщества РК.

В 16:00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета Астаны.

В 16:00 пройдет брифинг в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О мерах реагирования по результатам внутреннего государственного аудита. Спикер: председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Мынжасаров Ержан Тилекович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19:00 в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева в рамках Дней культуры Кыргызской Республики в Республике Казахстан состоится концерт государственного ансамбля танца «Ак марал» им. Н. Тугелова и Фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» им. Ч. Исабаева.

АЛМАТЫ

В 9:30 откроется заседание Метрологического совета Организации исламского сотрудничества.

В 12:00 в отеле Kazzhol Park состоится пресс-конференция на тему: «Как женщины Казахстана относятся к своему здоровью и почему решают проблемы самостоятельно?». На пресс-конференции представят результаты ежегодного национального исследования в сфере охраны женского здоровья.