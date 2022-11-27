Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 ноября

27 Ноября 2022, 20:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 ноября.

В 11: 00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного творческого конкурса «Сокровенные струны души …» / «Көңілдің асыл пернесі …».

Фото: rszaccountancy.co.uk