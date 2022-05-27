20:23
27 Мая 2022 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая.
НУР-СУЛТАН
В 9:00 в спортивном комплексе «Тарлан Арена» (пр. Тәуелсіздік 1/2) состоится турнир по мини-футболу на специальный кубок Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана «Спорт – здоровье нации».
В 11:00 в Доме Дружбы (пр. Б. Момышулы 24/9) пройдет встреча генерального секретаря Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ с деятелями культуры и искусства, представителями этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана.
В 11:00 начнется день открытых дверей Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) для студентов университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева.
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