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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая
27 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в спортивном комплексе «Тарлан Арена» (пр. Тәуелсіздік 1/2) состоится турнир по мини-футболу на специальный кубок Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана «Спорт – здоровье нации».

В 11:00 в Доме Дружбы (пр. Б. Момышулы 24/9) пройдет встреча генерального секретаря Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ с деятелями культуры и искусства, представителями этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана.

В 11:00 начнется день открытых дверей Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) для студентов университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева.


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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 мая

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