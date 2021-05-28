НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9.30 в отеле «Hilton Astana» планируется проведение III Международного форума по энергосбережению. Мероприятие проводится с целью укрепления главной ежегодной диалоговой платформы для обсуждения вопросов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В 11.00 состоится отчетная встреча министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с населением. Отчетная встреча пройдет в онлайн-формате, трансляция будет проводиться в прямом эфире на официальных страницах министерства и министра в социальных сетях.

В 11.00 состоится встреча в формате TEDx с молодежью, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория). Встреча состоится в Центральном парке столицы под открытым небом с целью стимулирования общения и распространения идей среди молодежи категории NEET.

В 11.00 во Дворце мира и согласия выставка детского изобразительного искусства, приуроченная к Международному Дню защиты детей.

В 11.00 в ЖК «Зеленый квартал» запуск научно-просветительского YouTube канала «Киелі табиғат».

В 11.00 Агентство по защите и развитию конкуренции РК на площадке МИА «Казинформ» проводит Open Space на тему конкуренции на рынке первичного жилья.

В 11.00 в Сенате состоится презентация книги «Ашаршылык. Голод. Документальная хроника. 1928-1934».

В 11.00 накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоится круглый стол памяти государственного и общественного деятеля, жертвы политических репрессий Темирбека Караулы Жургенова.

В 12.00 в БЦ «Uly Dala Plaza» состоится открытие первого центра по развитию спортивного и современного танца для детей РК, DAR DANCE CENTRE, ко Дню защиты детей.

В 12.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проведении и финансировании весенне-полевых работ в Казахстане». Спикеры: первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров Айдарбек Сейпеллович, председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Караулов Канат Серикович, председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Абенов Айболат Жаксылыкович.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Вакцинация против COVID-19: ответы на самые актуальные вопросы». Спикеры: профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева, заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагүл Қуатбаева, председатель правления АО «Научного центра педиатрии и детской хирургии», главный педиатр МЗ РК, доктор медицинских наук Риза Боранбаева, председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», главный кардиолог МЗ РК Махаббат Бекбосынова, доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения МЗ РК Жаннат Сатыбалдиева, врач-эпидемиолог, эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экпертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Лена Қасабекова, Генеральный директор Национального центра биотехнологии КН МОН РК Ерлан Раманкулов.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» (поселок Акмол) состоится встреча министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с молодыми историками на тему «Историческое сознание – духовная основа Независимости».

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет открытие зала «Улуг Улус», приуроченного к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 19.00 «Астана Балет» представит полюбившиеся зрителям одноактные балеты «Longing» и «A Fuego Lento» в постановке приглашенного хореографа Рикардо Амаранте.





АЛМАТЫ

В 11.00 в визит-центре Иле-Алатауского нацпарка состоится церемония награждения победителей фотоконкурса «Дикая природа Казахстана», организатором которого является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

На церемонию награждения приглашены победители фотоконкурса, члены жюри, представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и редакции журнала «National Geographic Qazaqstan».



