АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 марта.

В 12:00в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК пройдет пресс-конференция на тему: «Автодорожная отрасль: планы на 2023 год». Спикеры: заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Беков Амангельды Ауезханович; заместитель председателя правления «АО НК «КазАвтоЖол» Жукабетов Нуржан Абилкасимович; генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Сагинов Замир Садыкович.

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В 15:00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему: «Основные приоритеты надзорной политики в банковском секторе на 2023 год». Спикер: заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Кизатов Олжас Толегенович.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в зале имени Н. Даулетовой состоится презентация книг Кабылкака Кульмесканулы «Тұманды дала» и Магаза Разданулы «Көкиірім шүңеті тіл қатады».

В 15:00 состоится заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК на котором будет обсуждаться ответ на депутатский запрос сенатора Лукина А.И. на тему: «О недопущении распространения идеологии деструктивных религиозных течений в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

В 16:00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «О правилах микрокредитования молодежи».

Спикеры: Ерлан Джусупов - заместитель руководителя управление занятости и социальной защиты города Астаны. Олжас Баймаханов - заместитель директора по вопросам кредитования филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» в Астане. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в сети Facebook и Instagram.

В 17:00в пресс-центре МИА Sputnik Казахстан пройдет встреча экспертов и родителей детей с нарушенным слухом «Выбор будущего. Услышать глухих детей». На повестке - создание сообщества родителей для развития системной поддержки семьям, в которых растут глухие или слабослышащие дети.

В 17:00Maqsut Narikbayev Unıversıty проводит ежегодное традиционное мероприятие «Presidential Ball KAZGUU» в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева.