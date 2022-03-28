НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 марта.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится правительственный час в Мажилисе Парламента РК на тему «О защите прав сторон в исполнительном производстве». В рамках правительственного часа в фойе зала пленарных заседаний будет развернута тематическая выставка.

В 10:20 в Доме Дружбы пройдет Республиканская конференция на тему «Повышение социального статуса и присвоение статуса ветерана военнослужащим, проходившим военную службу на Семипалатинском ядерном полигоне». Планируется участие депутатов и министров, а также акима города Нур-Султана. Организаторы – Ассоциация ветеранов и инвалидов управления особого риска Семипалатинского ядерного полигона РК.

В 11:00 в МВД РК в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему «О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании». Спикер: Бахытжан Амирханов – начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан.

В 11:00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (ул. К. Сатпаева дом 2, 206 ауд.) состоится международная научно-практическая конференция, посвященная 95-летию ушедшего из жизни академика НАН РК С.С. Кирабаева и 90-летию академика НАН РК А.С. Бейсеновой.

В 12:00 в прямом эфире на YouTube канале Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz) пройдут публичные слушания по законопроектам о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан. Спикерами выступят: первый вице-министр финансов Республики Казахстан М. Султангазиев, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан К. Миятов.

В 14:30 состоится пресс-конференция РГУ Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О подготовке к месяцу Рамазан». Спикеры: председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы; заместитель председателя ДУМК РК, наиб муфтий Ершат кажы Онгар.