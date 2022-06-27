27 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июня.

НУР-СУЛТАН

В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - цифровизация государственных услуг и развитие IT-отрасли, основные подходы развития средств массовой информации.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11.30 состоится торжественная встреча Генерального секретаря Международной организации «ТЮРКСОЙ» Султана Раева и директора «Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» Актоты Раимкуловой.

В 15.00 министр культуры и спорта РК Даурен Абаев вручит представителям СМИ ежегодную журналистскую премию «Алтын Томирис». Церемония награждения пройдет в «Астана Опера».

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Павлодарской области в рамках поручений Главы государства». Спикер - аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16.00 к Национальному дню домбры Центральный государственный музей РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК открывает выставку «Сырлы аспаптардың сиқырлы үні» на основе фондовой коллекции казахских традиционных музыкальных инструментов в Национальном музее РК.

В 17.00 в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» состоится торжественная церемония вручения премии «Тұмар».