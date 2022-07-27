27 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в семейном дворовом клубе «Замандас» состоится пресс-конференция, посвященная реализации социального проекта «Институционализация деятельности по укреплению семейных ценностей среди молодежи».

В 10:00 в Агентстве по делам государственной службы пройдет заседание Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и дебюрократизации его деятельности.

В 15:00 в Национальной академической бибилиотеке начнется айтыс среди молодых акынов «Мен қазақтың баласы» в честь 30-летия государственных символов, организованный Центром геральдических исследований МКС РК.

В 17:00 в «Chaplin Mega Silk Way» состоится закрытый показ фильма по сценарию Дениса Тена «Слепая любовь».