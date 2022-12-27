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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря

27 Декабря 2022, 20:30
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря.

АСТАНА

В 10.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 11.00в легкоатлетическом спортивном комплексе «QAZAQSTAN» состоится процедура передачи спортивного оборудования, инвентаря и специализированной экипировки национальным сборным РК.

В 10.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему: «О текущей эпидемиологической ситуации в стране». Спикер: вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 10.00 созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны седьмого созыва.

В 18.00 в МВЦ «ЭКСПО» заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин проведет встречи с гражданами, представителями общественности и бизнеса, в том числе личный прием граждан.

В 19.00 известный творческий коллектив Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой «SAZ&SOUL» представит зрителям праздничную концертную программу, где прозвучат известные новогодние песни мировой и отечественной музыки, такие как Jingle Bells, Let It Snow, из балета «Щелкунчик», из фильма «Джентльмены удачи», «Карнавальная ночь» и др.

АЛМАТЫ

В 11.00 в зале имени Н. Даулетовой состоится презентация сборника трудов «Ұлы тарих және Ұлы әулиелер» (еңбектер жинағы) специалиста по арабскому, персидскому, древнечагатайскому языкам, члена Совета ученых Духовного управления мусульман Казахстана Зарипбая Оразбая.


Фото: rszaccountancy.co.uk


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