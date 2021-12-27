Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, развитие строительной отрасли, ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства РК на 2021 год и проект Плана законопроектных работ Правительства РК на 2022 год.

В 11:00 состоится расширенное заседание Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК на тему «Актуальные вопросы реализации Концепции «Киберщит Казахстана». В обсуждении примут участие представители Министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, внутренних дел, образования и науки, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, КНБ, а также Центра анализа и расследования кибератак и Ассоциации финансистов Казахстана.

В 12:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О реализации поручений Главы государства в рамках Послания и итогах деятельности за 2021 год». Спикер: министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

В 15:30 состоится презентация инициированного депутатами Парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения». Докладчик: член Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Ерлан Смайлов.

АЛМАТЫ

В 11:00 на Аллее звезд казахского кино, расположенной на территории киностудии «Казахфильм», состоится торжественное открытие памятных звезд известным деятелям кино, внесшим вклад в развитие отечественного кинематографа. Мероприятие приурочено к 80-летию Алматинской студии кинохроники и Международному дню кино.