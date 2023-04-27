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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 апреля

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 апреля.

АСТАНА

В 9:00 - научно-практическая конференция «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать, действовать». Место проведения: ул. Абая 33А, здание Академии госуправления.

В 11:00 в здании Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева по адресу: улица Кенесары, 32 (здание бывшего Конгресс-холла) пройдет встреча министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Государственно-частное партнерство: текущее состояние и перспективы развития»

Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz

https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится выставка кандидата исторических наук, исследователя оружия-этнографа, художника Калиоллы Ахметжана «Доспехи казахских батыров».

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства. Повестка дня: Эффективность работы АО СПК «Astana» и ее дочерних организаций.

АЛМАТЫ

100 лет исполняется старейшему ветерану-пограничнику, участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов «Красной Звезды», ордена «Отечественной войны» I степени и ордена «Құрмет», полковнику в отставке Таратунину Николаю Александровичу.

Адрес: улица Жансугурова, 351.


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