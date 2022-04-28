НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11.00 в Государственном военно-историческом музее ВС РК состоится церемония передачи личных вещей полковника Марата Едигеева, героически погибшего при исполнении воинского долга.

В 14.00 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева совместно с Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога проводят Международную научно-практическую конференцию: «Религиоведение в Казахстане в контексте мирового религиоведения: пройденный путь, традиции, тенденции развития», посвященную 20-летию открытия специальности «Религиоведение» и приуроченную к проведению VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В 14.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О вопросах развития автомобильной промышленности Казахстана». Спикеры: заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков, вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева, заместитель Генерального директора ТОО «СемАЗ» Кадыролла Жумагулов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.30 в Высшем колледже «Astana Polytechnic» состоится встреча по разъяснению проводимых работ по увеличению количества грантов для студентов колледжей. Тема встречи: «Подготовка кадров в индустрии туризма».

В 16.00 в Национальном музее РК состоится открытие выставки «Бай-қуатты болайық!, посвященной 70-летию известного казахстанского журналиста Нуртилеу Имангалиулы.

В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

В 16.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Защита трудовых прав работников, в том числе соблюдение законодательства по безопасности и охране труда на предприятиях РК».

Спикеры: председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев, заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 19.00 в Центральном концертном зале «Казахстан» пройдет концерт The Gala с участием мировых звезд балета из ведущих театров планеты: Большого и Мариинского театров России, Оперы Монте - Карло и Венской Национальной Оперы.

АЛМАТЫ

В 11.00 Центральный Государственный музей Республики Казахстан открывает выставку «Мир глазами детей» участников художественно-образовательного проекта «Творим вместе».