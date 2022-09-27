АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 сентября.

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания ход реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы; ход уборочной кампании.

В 12:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по реализации Послания Главы государства».

Спикер: министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.