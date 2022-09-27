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    20:00, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 сентября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 сентября.

    В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания ход реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы; ход уборочной кампании.

    В 12:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по реализации Послания Главы государства».

    Спикер: министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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