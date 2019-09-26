Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 сентября.

В 9:30 в конференц-зале гостиницы «Думан» Комитет по делам религии Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан планирует проведение республиканской конференции «Роль женских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи и в формировании иммунитета к радикальной религиозной идеологии».

В 09:30 на факультете ветеринарии и технологии животноводства Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина состоится Международный семинар «World Rabies Day» с участием сотрудников субрегионального представительства (СРП) Всемирной организации здоровья животных (МЭБ) для стран Центральной Азии в г. Нур-Султан Мереке Тайтубаева, руководителя СРП, Mario Latini, технического эксперта СРП, а также Турсына Кабдулданова, заместителя Председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, делегата МЭБ, и Christian Bayer, профессора Гиссенского университета имени Юстуса Либиха.

В 10:00 в Сенате состоятся парламентские слушания на тему «Дальнейшее совершенствование законотворческого процесса».

В 10:00 в здании «Назарбаев центр» состоится открытие двухдневной конференции «II Международная Модель ООН Центральной Азии», посвященной Году молодежи в Казахстане.

В 11:00 в «Қазмедиа орталығы» заседание Общественного совета в сфере информации и общественного развития.

В 15:00 в деловом доме Алма-Ата» Общественная дискуссия «Новая жизнь» Об улучшении жизни и расширении льгот людям пенсионного возраста.

В 16:00 в «Үкімет үйі» состоится пресс-конференция о повышении качества и доступности медицинских услуг в рамках реализации Послания Президента РК с участием министра здравоохранения Елжана Биртанова.

В 16:00 в здании «Стеклянный павильон - Пирамида» Назарбаев Университета Национальный финал конкурса Climate Launch Pad.

В 17:00 в Научной библиотеке Национального музея Республики Казахстан состоится круглый стол на тему: «Лидер этнографической науки», посвященный 95-летию известного ученого, этнографа Х.А. Аргынбаева, основателя национальной этнологической науки казахского народа.

В 17:30 в Национальном музее состоится открытие уникальной выставки Чешского художественного стекла Иржи Пачинека под названием «Стеклянный сад».

В 19.00 в Духовно-культурном центре имени Кирилла и Мефодия состоится концерт «Я помню чудное мгновенье».

АЛМАТЫ

В 11:00 в Доме дружбы состоится пленарное заседание республиканского форума Ассамблеи народа Казахстана «Роль Советов общественного согласия в улучшении качества жизни казахстанцев».

В 11:00 в пресс-центре акимата Алматы пройдет брифинг, посвященный готовности города Алматы к отопительному сезону

В 11:00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация юбилейного специального номера издания, приуроченная 20-летию Национального фонда «DeDe Gorgud» и международного журнала «Әзірбайжан дуниесі» (World of Azerbaijan). Журнал посвящен Первому Президенту РК – Лидеру Нации Н.А.Назарбаеву, народу Казахстана, известному деятелю, сохранившему наследие Коркыт Ата – К. Е. Кушербаеву, а также братским и дружеским отношениям Азербайжана и Казахстана.

В 14:30 в Казахском государственном цирке состоится брифинг, посвященный новой международной программе Алматинского цирка «Цирк Востока» и Бронзовым призерам, эквилибристам на переходной лестнице под руководством Адлета Тиканова, 18-го Московского Международного молодёжного фестиваля-конкурса циркового искусства (Цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре) и II-го Минского Международного Фестиваля Циркового Искусства.

В 15:00 в зале культуры и литературы Китая Национальной библиотеки РК состоится круглый стол на тему «Книга сближает культуры».