АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 октября.

АСТАНА

В 10.00 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 10.00 состоится брифинг по вопросам участия Центра непартийного наблюдения в общественном наблюдении за выборами Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года. Место проведения: ул. Абая, 38

Спикер: председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов.

В 10.00 Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева совместно с Ассоциацией HR менеджеров Казахстана проводит Первый Форум HR студентов – Управление Талантами.

В 11.00 на площадке «Самрук-Қазына» состоится пресс-брифинг директора департамента экономики и планирования Фонда Мирата Утепова.

В 11.00 состоится онлайн-семинар для представителей политических партий, иных общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам осуществления национального наблюдения. Онлайн-трансляция семинара будет проходить по следующей ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCKl20SCmTpRmQg4CoMpqJfg

В 11.00 в управлении полиции района «Есиль» состоится брифинг на тему предупреждения и раскрытия мошенничеств, в том числе совершаемых с использованием информационно- телекоммуникационных ресурсов.

Спикер: заместитель начальника управления криминальной полиции ДП города Астаны Кайрат Мадиев.

В 12.00 состоится встреча Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с Исполнительным комитетом СНГ. Место проведения: ул. Бейбитшилик 4.

В 12.00 в Национальном музее Республики Казахстан в рамках Дней культуры Кыргызстана состоится открытие выставки «Бастау» (Истоки).

АЛМАТЫ

В 11.00 в Dostyk Hotel состоится пресс-конференция на тему «Международный гастро-фестиваль Almaty Food Fest 2022».

В 12.00 на специальной площадке 3-го зала Центрального государственного музея Республики Казахстан будет развернута выставка под названием «Рукописи и издания религиозного содержания (по материалам ЦГМ РК)».

В 15.00 в Центральном государственном музее РК состоится открытие республиканской выставки художников «Ұлы тауларының шыңдары», приуроченной ко Дню Республики.

































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