Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в школе - лицее №54 города Нур-Султан в рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» и программной статьи Главы государства Н. А. Назарбаева «Ұлы даланың жеті қыры» состоится ІІ городской «Ақселеу оқулары».

В 9.30 в «Эталонном центре» семинар-совещание для отечественных производителей, экспертов лабораторий и органов по сертификации, участников внешнеэкономической деятельности, представителей министерств и ведомств и акиматов регионов.

В 10.00 в Сенате состоятся Парламентские слушания на тему «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации».

В 10.00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев.

В 11.00 в отеле «Хилтон Астана» по инициативе Мажилиса проводится традиционная международная парламентская конференция, приуроченная ко Дню Первого Президента Республики Казахстан. Тема: «Институт Президентства: казахстанская модель».

В 11.00 в БЦ «Нурсаулет-2» РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК совместно с Общественным фондом «Общество Spina Bifida» в рамках укрепления сотрудничества государственных органов здравоохранения, социального обеспечения и медицинских организаций с НПО проведет Круглый стол по улучшению качества медицинской помощи детям со спинномозговой грыжей.

В 11.00 во Дворце единоборств «Жекпе-жек Сарайы» в преддверии V международного турнира по рукопашному и армейскому рукопашному бою пройдет пресс-конференция с участием вице-президента Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя.

В 12.00 на базе Станции скорой медицинской помощи г.Нур-Султан состоится брифинг на тему: «Результаты деятельности службы скорой медицинской помощи РК: актуальные вопросы и перспективы».

В 12.00 в районе аэропорта в мечети «Альжан ана» пройдет презентация электронного терминала «QIWІ» для свободного приема пожертвований граждан, а также встреча имамов города Нур-Султан с участием министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева и Верховного муфтия Серикбай кажы Ораза.

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставка семьи художников Бейсбековых, на которой будет представлено около семидесяти работ творческой династии.

В 16.00 в рамках декады мероприятий Библиотеки Елбасы, посвященной Дню Первого Президента, в центральном концертном зале «Казахстан» состоится открытие выставки «Исторический выбор».

В 18.00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» состоится концерт, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. Праздничный концерт пройдет с участием Елбасы Н.А.Назарбаева.

АЛМАТЫ

В 10.00 в Отеле «Ritz Carlton Almaty» состоится Almaty Investment Forum 2019, центральной темой которого станет повышение инвестиционной привлекательности южной столицы Казахстана.

В 10.00 в Республиканском Доме дружбы в городе Алматы в рамках научно-просветительского проекта «Қазақтану» Ассамблеи народа Казахстана состоятся мастер-классы на тему «Ата өнері – ұрпаққа мұра» и встреча с известными спортсменами Казахстана.

В 10.00 в Университете «Туран» состоится открытие мероприятия «Проект «Зеленый офис» как новый тренд городской среды». На открытии выступит основатель ECO Network Евгений Мухамеджанов.

В 15.00 в зале им. Н. Даулетовой Национальной библиотеки РК состоится вечер памяти «Қазақ поэзиясының ханшайымы», посвященный народной писательнице Казахстана, общественному деятелю, видной поэтессе Фаризе Онгарсыновой и презентации книг «Шілде», «Полдневный жар», изданных издательством «Сардар».