26 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 мая.

В 10.00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет ІV инклюзивный музейный фестиваль детского творчества Мейірім «Бақытты бала», проводимый в рамках Года детей в Казахстане.

В 10.00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан состоится профессиональная сессия в формате «оpen space» на тему «Библиотека и архив как элемент информационно-образовательной и научно-исследовательской среды».

В 10.30 в пресс-центре партии «AMANAT» состоится пресс-конференция на тему: «Презентация проекта «ӘЛЕУМЕТ» и результаты социологического исследования «Referendum: Halyq üni».

В 11.00 в зале заседаний маслихата города Нур-Султан состоится совместное заседание постоянных комиссий маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства. На повестке - отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан за 2021 год.

В 12.00 по инициативе члена партии «AMANAT», заместителя генерального секретаря Национального олимпийского комитета Серика Сапиева совместно с «MTEX management» и РОО «Казахстанский союз спортсменов» с участием спортивного сообщества Казахстана состоится онлайн-мероприятие в поддержку республиканского референдума.

В 19.00 в музее-павильоне Nur Alem пройдет отборочный этап национального чемпионата Казахстана по брейкингу Red Bull BC One. Брейкеры будут сражаться за право принять участие в республиканском чемпионате, победитель которого представит Казахстан на мировом финале в Нью-Йорке, США (5-6 ноября 2022 года).

АЛМАТЫ

В 11.00 народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» проведет круглый стол на тему: «Референдум – начало масштабных реформ». Для участия в мероприятии приглашены ведущие ученые сельскохозяйственной отрасли страны. Работу конференции с приветственной речью откроет Бектаев А.А., депутат Сената Парламента РК, председатель НДПП «Ауыл».