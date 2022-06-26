26 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в МФЦ Астана начнутся V конференция Astana Finance Days и 7-й бизнес-форум СВМДА, посвященные вопросам устойчивого развития, социальной ответственности и роста.

В 10:00 в рамках Года детей в РК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоится первый международный фестиваль «Перспективы поддержки детей с ограниченными возможностями в современном обществе».

В 11:00 Национальный научный онкологический центр и ассоциация Gastro Hepato Transplant Group KZ в отеле Wyndham Garden Astana проводят конференцию Gastro Hepato Transplant News 2022 с международным участием.

В 11:00 Евразийский национальный университет в главном корпусе проводит международную научно-практическую конференцию «Языкознание в новом Казахстане и вопросы словообразования».

В 15:00 - торжественное чествование победителей и призеров XXIV летних Сурдлимпийских игр в Национальном музее Республики Казахстан.

В 16:00 Tech Hub Международного финансового центра «Астана» и Международная платежная система Mastercard подведут итоги конкурса Mastercard Sustainable Banking Challenge в рамках международной конференции Astana Finance Days 2022.