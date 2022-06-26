Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 июня.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 в МФЦ Астана начнутся V конференция Astana Finance Days и 7-й бизнес-форум СВМДА, посвященные вопросам устойчивого развития, социальной ответственности и роста.
В 10:00 в рамках Года детей в РК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоится первый международный фестиваль «Перспективы поддержки детей с ограниченными возможностями в современном обществе».
В 11:00 Национальный научный онкологический центр и ассоциация Gastro Hepato Transplant Group KZ в отеле Wyndham Garden Astana проводят конференцию Gastro Hepato Transplant News 2022 с международным участием.
В 11:00 Евразийский национальный университет в главном корпусе проводит международную научно-практическую конференцию «Языкознание в новом Казахстане и вопросы словообразования».
В 15:00 - торжественное чествование победителей и призеров XXIV летних Сурдлимпийских игр в Национальном музее Республики Казахстан.
В 16:00 Tech Hub Международного финансового центра «Астана» и Международная платежная система Mastercard подведут итоги конкурса Mastercard Sustainable Banking Challenge в рамках международной конференции Astana Finance Days 2022.
В 19:00 в рамках проекта «Жазғы кино» в ЦКЗ «Қазақстан состоится показ фильма «Паралимпиец». Юным зрителям будет предоставлена возможность побеседовать с главными актерами фильма Аскаром Ильясовым, Жалгасом Жангазиным, Асламбеком Жанузаковым. Кроме того, перед показом фильма группа Saz&soul исполнит популярные саундтреки фильма «Паралимпиец».