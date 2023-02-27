АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 февраля.

АСТАНА

В 10:00состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 19 марта 2023 года, в том числе об избирательных бюллетенях для голосования и проведении предвыборных дебатов.

В 11:00в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему «Наркоправонарушения с использованием интернет-ресурсов». Спикер: оперуполномоченный управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов.

В 14:00в отеле Park Inn by Radisson Hotel Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК при поддержке Странового офиса ВОЗ в Казахстане проводит круглый стол «Здоровье и благополучие детей и подростков Казахстана» по итогам национального исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья».

В 15:00запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Об итогах контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности за 2022 год». Спикер: председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов.

В 18:00в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан состоится мероприятие, приуроченное к международному Дню памяти жертв Холокоста.