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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 апреля

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 апреля.

АСТАНА

В 9:00 -I Национальная конференция «Lesson Study: от рефлексивной практики к устойчивому лидерству» в конференц-зале отеля Radisson (проспект Сарыарка, 4).

В 10:00в международном технопарке Astana Hub (проспект Мəңгілік Ел, 55/8, Блок С 4.6, Event Hall) пройдет турецко-казахстанский бизнес IT-форум, в рамках которого состоятся международные B2B встречи с бизнес-делегациями из Турции.

В 11:00во Дворце мира и согласия состоится ХХXIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В 11:00 часов в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг «О деятельности Государственного академического русского театра драмы им. М.Горького».

Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Обеспечение населения услугами водоснабжения».

Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz

https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 14:00 - встреча президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова с победителями мирового чемпионата школьников по шахматам, прошедшим в греческом городе Родос 13-23 апреля. Казахстанская школьница Аланна Бериккызы стала обладательницей золотой медали в категории до 9 лет, Амина Каирбекова – в категории до 17 лет. Место проведения: Достык, 16, бизнес-центр «Talan Towers», 27-й этаж.

В 15:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 16:00часов в Министерстве юстиции РК (проспект Мәңгілік ел, 8, подъезд 13) под председательством министра юстиции РК А. Ескараева состоится заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В 17:00 в актовом зале Национальной библиотеки РК пройдет концерт легендарной группы «Овощи&Фрукты».

АЛМАТЫ

В 08:30 начнутся Евразийский Саммит «Современный подход в лечении гинекологических опухолей», а также Азиатско-Американский симпозиум «Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы». Место проведения: улица Оспанова, 401, отель Royal Tulip, зал Ballroom.

В 11:00 - 17-ый Международный конвент мир торговли – мероприятие, которое собирает на одной площадке ведущих ритейлеров стран СНГ и производителей товаров различных категорий, услуг и оборудования из разных стран.

Место проведения: Дом приемов «Бакшасарай».


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